Die deutsche Influencerin begab sich mit diffusen Scherzen ins Spital. Dort kam dann die Schock-Diagnose.

Künstlerin Nicolette Fountaris unterhält auf Instagram ihre Crowd gerne mit Szenen aus ihrem Alltag, Reisecontent und Werbung. In ihrem Podcast "I say it like i mean it" spricht sie zudem offen über Sexualität, Liebe - mit wechselnden Gästen.

Schlaganfall

Nun hat die 36-Jährige aber ein ernstes Thema ansprechen müssen. Der Grund: Ihre Gesundheit! Denn sie hat einen Schlaganfall erlitten! Auf Insta schreibt sie: " Ich hab nen Schlaganfall, rechte Gehirnhälfte, einfach so."

Das passiert

Das große Glück: Sehr ernst dürfte dieser nicht gewesen sein, so Nicolette: "Es bleiben Bagatellschäden, ne neue Brille wird es sicherlich, aber das ist mir egal. Es ist alles egal, für den Moment."

Lebensmotto

Sie nutzt dann noch die Gelegenheit ihr Credo einmal mehr zu verbreiten: "Ich hab so viel Liebe erfahren wie noch nie, was ich predige, hat sich bestätigt! „Der Mensch braucht andere Menschen“ & „Verwöhnt euch jeden Tag!“ Wir müssen tanzen, Kinder! Tanzen, lachen, knutschen und Spaß haben! Verstanden? Es geht NUR um‘s Spaß haben, der Rest ist für‘s Klo!"

Das ist die Influencerin

Nur auf die Initiative einer Freundin hin, begab sie sich ins Spital, zum Glück. Fountaris lebt in Koblenz und wurde in einem männlichen Körper geboren. Sie bezeichnet sich als transsexuell und hatte mit 19 Jahren eine geschlechtsangleichende OP.