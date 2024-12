Pocher-Ex Amira: Streit mit Bruder Hima wegen Trennung

Es war ein Gespräch mit explosivem Potenzial. Im Podcast „Liebes Leben“ ging es zwischen Amira Aly (32) und ihrem Bruder Hima (34) hoch her. Grund für die aufgeheizte Stimmung war kein Geringerer als Amiras Ex-Mann Oliver Pocher (46).

lWährend Amira und Olli nach ihrer öffentlichen Trennung immer wieder mit verbalen Spitzen gegeneinander auffallen, pflegt Hima weiterhin eine enge Beziehung zu seinem ehemaligen Schwager – sehr zum Missfallen seiner Schwester. Bereits vor Kurzem sorgte Hima mit einem überraschenden Auftritt im Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ für Diskussionen. Dort sprach er nicht nur über die Trennung von Amira und Oliver, sondern teilte auch persönliche Einblicke in das gemeinsame Leben mit Pocher. Eine Aktion, die Amira als Vertrauensbruch empfindet, wie sie in der neuesten Folge ihres eigenen Podcasts offenbart.

Amira Pocher und ihr Bruder Ibrahim ("Hima") © Getty Images ×

„Du hast mich ja gar nicht gefragt, ob das für mich okay ist“, kritisierte Amira scharf. Ihr Bruder hingegen verteidigte seine Entscheidung: „Ich wollte einfach meine Sicht der Dinge darstellen, neutral und objektiv.“ Hima zeigte sich im Gespräch hin- und hergerissen. Einerseits drückte er sein Bedauern über das Scheitern der Ehe aus: „Ich finde es schade im Nachhinein, dass es nicht funktioniert hat mit euch.“ Andererseits betonte er, dass er genau wisse, warum die Beziehung gescheitert sei, und fügte hinzu: „Es gehören immer zwei dazu.“

Amira wird stinksauer

Diese Aussage brachte Amira auf die Palme. Sie machte deutlich, dass die Trennung für sie keineswegs überraschend gekommen sei, „auch wenn man das hinterher so verkauft hat“. Besonders erbost war sie darüber, dass Hima weiterhin Kontakt zu Pocher hält. Viele ihrer Fans hätten diesen Umstand ebenfalls scharf kritisiert. „Andere sagen, ihr Bruder hätte mit ihm nie wieder gesprochen – nach allem, was passiert ist.“

Ihr neuer Partner Christian Düren steht Amira beim harten Training zur Seite. © Getty Images ×

Die Diskussion eskalierte, als Hima seine Schwester zurechtwies. „Halt Stopp! Jetzt muss ich auch mal was sagen. Es reicht!“ Er erklärte, dass er viele negative Nachrichten erhalte, in denen er als „schlechter Mensch“ dargestellt werde – nur weil er versuche, sich neutral zu verhalten. „Es ist eure Trennung, nicht meine“, stellte er klar. Hima betonte, dass er sich bewusst gegen emotionale Reaktionen entschieden habe: „Ich will nicht aus dem Moment heraus handeln, sondern objektiv bleiben.“ Er gab außerdem zu, dass Oliver Pocher ihm beruflich viel ermöglicht habe. „Ich habe durch ihn gut verdient und viele Jobs bekommen.“

Doch mit der Trennung änderte sich für Hima alles: „Dann war das mit euch vorbei, und ich habe ein Jahr lang keinen einzigen Euro verdient – aus Respekt zu dir!“ Auch eine geplante Comedy-Tour mit Pocher habe er abgesagt, um seine Schwester zu unterstützen.

Amira fühlt sich verletzt und unverstanden

Amira zeigte sich sichtlich emotional und erinnerte ihren Bruder daran, wie sehr sie unter der Trennung gelitten habe. „Du weißt, wie es mir ging.“ Doch Hima ließ sich nicht beirren und stellte klar: „Mir ist es egal, was die Leute über mich denken. Ich werde mich nicht verbiegen.“ Das Gespräch im Podcast zeigt, wie tief die Gräben zwischen Amira und Hima in Bezug auf Oliver Pocher mittlerweile sind. Während Hima an seiner neutralen Haltung festhält, empfindet Amira dies als Verrat. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Geschwister nach diesem öffentlichen Schlagabtausch wieder annähern können – oder ob die Beziehung weiter belastet bleibt.

© getty ×

Eines ist sicher: Die Trennung von Amira und Oliver Pocher sorgt noch immer für reichlich Zündstoff – selbst innerhalb der Familie.