Rapper Sido: Trennung von Gia nach Geburt seiner Tochter

Die Fans fallen in Unglauben, denn Rapper Sido (44) ist erneut Single - und das nur einen Monat nach der Geburt seines fünften Kindes. Das verriet er bei einem Konzert in Berlin und scherzte mit den Worten "Falls das jemand als Angebot nehmen möchte." Erst Ende November veröffentlichte seine nunmehrige Ex Georgina "Gia" Stumpf das Foto der Babyhände.

Sido: "Ich bin Single"

"Ich bin Single, aber da ist jetzt ein neues Kind bei mir zu Hause. Ich habe gerade viel zu tun und muss mich um meine kleine Tochter kümmern", soll Sido auf der Bühne gesagt haben. Was genau die Beweggründe für die plötzliche Trennung waren, ist nicht bekannt. Gia habe sich bisher noch nicht dazu geäußert. Im Sommer 2023 sah man das Paar erstmals in der Öffentlichkeit. Bei einem Weihnachtskonzert holte er sie auf die Bühne und stellte sie dem Publikum vor. Nur ein Jahr später gibt er hier auch seine Trennung bekannt.

Das Patchwork-System kennt Sido ja bereits. Mit seiner Ex-Frau Charlotte Würdig hat Sido zwei Söhne. Aus einer weiteren früheren Beziehung hat er ebenfalls zwei Söhne. Diesmal soll der Rapper aber wirklich am Boden zerstört sein. Auch in dem TikTok-Clip, der ihn bei seinem Auftritt in Berlin zeigt, wirkt er niedergeschlagen. "Er klingt verzweifelt", schreibt ein Fan. Ein anderer fragt: "War der betrunken?"