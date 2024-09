× Schock für Capital Bra: Finanzamt versteigert sein Vermögen

Von Gold-Awards und Luxusautos zu Zwangsversteigerungen: Capital Bra sieht sich mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert.

Vladislav Balovatsky, alias Capital Bra, ist von den Höhen des Musikgeschäfts in die Tiefe der finanziellen Schwierigkeiten gestürzt. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet hat der Rapper trotz seiner Millionen-Einkünfte hohe Steuerschulden beim Finanzamt Potsdam.

© Instagram

Dieses greift nun ein und versteigert seine Wertsachen. Auf der Auktionsseite von Bund, Ländern und Gemeinden sind einige seiner Besitztümer aufgelistet, die alle aus seiner Villa in der Nähe von Berlin stammen.

© Zoll/Finanzamt Potsdam ×

© Zoll/Finanzamt Potsdam ×

Darunter einige golden Schallplatten, Awards im Wert von mehreren Tausend Euro und ein Basketballwurfgerät von Adidas, welches auf 4.000 taxiert wurde.

© Zoll/Finanzamt Potsdam

Statement via Social Media

Seine Nachricht an die Fans: „Was mich angeht … Bei mir ist alles sauber, ihr könnt natürlich immer überprüfen. Wir zahlen immer pünktlich. Vorsteuer und alles Mögliche. Dankeschön noch einmal an das Finanzamt. Danke, dass ich in Deutschland leben darf, weil in der Ukraine hätte ich wahrscheinlich keine Boxen verkauft. Und hätte keine Auftritte. Aber man weiß nie, aber danke euch trotzdem für alles. Also wenn ihr ein bisschen weniger nehmen würdet, wäre krass, aber … alles gut! Ich küsse eure Augen. Schöne Grüße.“