Hollywood-Star und WWE-Legende "Batista" schockt mit neuem Look

Die einstige Wrestling-Ikone Dave Bautista, besser bekannt unter seinem Ring-Namen "Batista", hat sich nach seiner Zeit im Ring einer völlig neuen Herausforderung gestellt: Hollywood.

Doch nicht nur seine Karriere hat sich gewandelt, sondern auch sein Körper. Mit einer beeindruckenden Veränderung hat Bautista bei einem Filmfestival für Aufsehen gesorgt.

Wrestling-Ikone mit neuem Look

Toronto, Kanada. Wrestling-Fans, die sich noch an den muskelbepackten Batista im Ring erinnern, werden überrascht sein. Der ehemalige WWE-Star hat sich optisch stark verändert.

© getty ×

So kennen Wrestling-Fans Batista von früher.

Auf dem 49. Toronto International Film Festival trat Dave Bautista am vergangenen Freitag mit einem neuen Look auf, den viele so nicht erwartet hätten.

© getty ×

© getty ×

So sieht "Batista" heute aus.

Nach seinem Abschied vom Wrestling im April 2019 – zu diesem Zeitpunkt beendete er offiziell seine Karriere – entschied sich der US-Amerikaner für eine Laufbahn im Schauspiel, ähnlich wie sein ehemaliger Kollege Dwayne "The Rock" Johnson. Bautista übernahm Rollen in namhaften Hollywood-Produktionen und war unter anderem in Filmen wie „Knock at the Cabin“ und „The Killer’s Game“ zu sehen. Auch in bekannten Franchises wie James Bond und Marvel erlangte er Aufmerksamkeit.

Transformation für neue Filmrollen

Doch nicht nur seine Filmkarriere, sondern auch seine körperliche Erscheinung hat sich stark verändert. Für seine Rolle in „The Killer’s Game“ war es nötig, das Gewicht erheblich zu reduzieren. Der frühere Schwergewichtswrestler nahm durch ein intensives Trainingsprogramm und eine strikte Diät ab, sodass er nun rund 240 Pfund (etwa 109 Kilogramm) wiegt. Dabei verlor er bewusst Muskelmasse, um den Anforderungen seiner neuen Rolle gerecht zu werden. Seinen neuen, schlankeren Körper präsentierte er stolz bei der Premiere von „The Last Showgirl“ auf dem Filmfestival. Fans, die ihn noch als muskulösen Kämpfer kennen, staunten nicht schlecht, als sie den einstigen Kraftprotz in seiner neuen Erscheinung sahen.

Diät und hartes Training

Bautista selbst sprach offen über seine Transformation und die Herausforderungen, denen er sich dabei stellen musste. „Ich habe viel Gewicht verloren, aber das ist okay für mich“, erklärte der heute 55-Jährige in einem Interview in der bekannten US-Talkshow „Live! with Kelly and Mark“. „Es gibt Stellen an meinem Körper, von denen ich das Fett einfach nicht losgeworden bin, egal, wie viel ich abgenommen habe.“ Dabei zeigte er auf seinen Bauch und seine Brust und erklärte, dass auch sein Gesicht sichtbar Fett angesetzt habe, was ihn gestört habe.

Vom Wrestling-Ring nach Hollywood

Bautista erlangte bereits in den frühen 2000er-Jahren weltweite Bekanntheit als einer der größten Stars bei „World Wrestling Entertainment“ (WWE). Seine beeindruckende Statur und sein kämpferisches Talent machten ihn schnell zu einem der gefürchtetsten Gegner im Ring. Doch auch wenn seine Wrestling-Karriere mittlerweile hinter ihm liegt, steht Bautista erneut im Mittelpunkt – diesmal aufgrund seines veränderten Körpers und seiner erfolgreichen Schauspielkarriere.