Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit schreibt Lopez "Frohes Jubiläum" und singt über einen Idioten, der ihre Liebe nicht verdient hat

Diese Zeilen haben es in sich - und der Zeitpunkt der Veröffentlichung noch mehr. "Du bist ein Idiot" und "Du hast es nicht verdient, mich in deinen Armen zu halten", das singt Jennifer Lopez (54) in ihrem neuen Song "Cambia el Paso" (Deutsch: "Ändere deinen Schritt"). Und das ausgerechnet, wenn sich die Krisen- und Scheidungsgerüchte rund um sie und ihren Ehemann Ben Affleck (51) gerade so hartnäckig halten.

Lopez legt nach

In dem neuen Hit geht es darum, loszulassen. Es geht auch darum, dass eine Frau, ihr Leben ab sofort selbst in die Hand nehmen will. „Sie weiß es, sie weiß es. Jetzt ist sie an der Reihe", lautet eine weitere Zeile und "ohne ihn ist ihr Leben jetzt besser", lässt die Fans noch einmal mehr aufhorchen. Ist das etwa gar die Bestätigung der Trennung? Laut Insidern soll Lopez ja eigentlich darauf hoffen, die Ehe zu retten.

Ehe-Rettung möglich?

Ob sich die beiden wieder zusammenfinden? „Nichts kann sie von ihren guten Vorsätzen abbringen“, ist sich ein Insider sicher.