Das ist Letizias Kleid-Rache an ihrem König Felipe

Jetzt schlägt die Königin mit einer Kleid-Rache zurück. So zeigt sich Spaniens Letizia.

Ist das DER Auftritt von Spaniens Königin Letizia mit dem sie sich an König Felipe rächen will?

Hingucker-Kleid

Sie zeigt sich mega-sexy in einem echten Hingucker-Kleid: Königin Letizia am Sonntagabend in Palma. Nach den Gerüchten um heikle Affären spaziert sie jetzt strahlend durch die Straßen Spaniens.

Preisverleihung

Lange hat man Spaniens Königin Letizia (51) nicht mehr so umwerfend schön gesehen. Sie nahm am Sonntagabend an der Schlussgala des Atlàntida Mallorca Film Festivals in Palma teil. Dort zeichnete sie Schauspieler Michael Douglas (79) mit dem Preis „Masters of Cinema“ aus.

Felipe nicht dabei

Ihr Mann Felipe (56) war beim Mega-Auftritt seiner Gattin nicht dabei. War das die Kleid-Rache von Letizia an ihrem Gatten? Gut möglich, dass sie damit ein Zeichen der Stärke setzen wollte.