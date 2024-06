Demi Moore auf Geheimbesuch in Wien

Demi Moore war gestern, Samstag, auf Geheim-Besuch in Wien.

Der Hollywood-Mega-Star zeigte sich bei einem Event in der City: Hautnah, freundlich und ohne Star-Allüren.

Moore in Wien

Moore nächtigte im Park Hyatt-Hotel. Sie war gut aufgelegt und zeigte sich bereit für Fotos. Zusammen mit Gastro-Insiderin Andrea Lautmann strahlte die 61-Jährige jugendlich frisch in die Kamera. Auffällig: Der kreative Kopfschmuck von Moore. Ein Hinweis, dass die Schauspielerin bei einem Luxus-Mode-Event war und dort glänzte.

Ex von Bruce Willis

Die Schauspielerin war einst mit Bruce Willis verheiratet. Zusammen haben sie drei Töchter.

Die Moore-Filme

In diesen Filmen spielte Moore zuletzt mit:

2017: Love is Blind – Auf den zweiten Blick (Blind) 2018: Love Sonia 2018: Animals. (Fernsehserie, 5 Folgen) 2019: Corporate Animals 2020: Brave New World (Fernsehserie, 3 Folgen) 2020: Songbird 2022: Please Baby Please 2022: Massive Talent (The Unbearable Weight of Massive Talent) 2024: Feud (Fernsehserie)