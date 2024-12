Ex-Schumacher-Vertrauter an Krebs erkrankt

Sie waren Vertraute und jetzt die Horror-Nachricht. Ein ehemaliger Vertrauter von Michael Schumacher ist an Krebs erkrankt.

Es geht um Eddie Jordan. Am 25. August 1991 gab er als Teamchef Michael Schumacher (damals im jungen Alter von 22 Jahren) die Chance zum Formel-1-Debüt auf der Rennstrecke in Spa (Belgien).

Damit begann die große Erfolgsgeschichte. Eine der größten Karrieren in der Geschichte des Sports nahm ihren Anfang.

Er will kämpfen

Jordan ist mittlerweile 76 Jahre alt und jetzt schwer krank. Das gab er am Donnerstag in einer erschienenen Folge seines Podcasts „Formula For Success“ bekannt.

„Im März und April wurde bei mir Prostata- und Blasenkrebs festgestellt. Und dann hat der Krebs in die Wirbelsäule und das Becken gestreut, er war also ziemlich aggressiv“, erzählt Jordan. Weiter sagte er: „Wir machen weiter. Aber ja, es gab einige sehr dunkle Tage. Doch wir haben es da rausgeschafft.“