Geldprobleme? Justin Bieber deutet Musik-Comeback an

Nach vier Jahren musikalischer Pause sorgt Justin Bieber mit einem geheimnisvollen Instagram-Post für Schlagzeilen.

Die Fans spekulieren: Bereitet der Superstar ein Comeback vor, um seine Finanzen zu stabilisieren?

Kryptischer Insta-Post deutet Bieber-Comeback an

Justin Bieber, der 30-jährige Popstar, hat seit der Veröffentlichung seines letzten Albums "Justice" im März 2021 keine neue Musik mehr herausgebracht. Nun sorgt ein kryptischer Instagram-Post für Aufregung in der Musikszene. In einem Video, das am Mittwoch in seiner Story geteilt wurde, hört man einen möglichen Ausschnitt neuer Musik. Begleitet wird das Video von Bildern aus dem Inneren eines Autos, in dem Bieber und seine Ehefrau Hailey gemeinsam unterwegs sind.

Das Video wurde aus dem hinteren Teil von Biebers Auto aufgenommen, während er fuhr und seine Frau Hailey auf dem Beifahrersitz saß. Dabei war zu sehen, wie sie Händchen hielten. © Justin Bieber/Instagram

Der kurze Clip zeigt, wie die beiden sich an den Händen halten. Im Rückspiegel ist zu sehen, wie Bieber im Rhythmus der Musik mit dem Kopf nickt, gekleidet in einen schwarzen Hoodie. Die Songzeilen "shake off the hate" und "feeling sun on my skin" sind zu hören. Auffällig waren auch die hinzugefügten Emojis – ein Filmprojektor und eine schreibende Hand. Konkrete Hinweise oder weitergehende Details gab es jedoch nicht.

Finanzielle Herausforderungen

Die Spekulationen über ein mögliches Comeback des Musikers kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Berichte über finanzielle Probleme von Bieber kursieren. Laut einem Bericht von Puck sei der Sänger daran interessiert, wieder zu arbeiten, da er "Geld brauche". Zusätzlich wird behauptet, dass Bieber dem Konzertveranstalter AEG noch eine beachtliche Summe schulde. Hintergrund ist die abgesagte Welttournee im März 2023, die aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht abgeschlossen werden konnte.

Bieber trug einen schwarzen Hoodie und man sah ihn, wie er im Rückspiegel des Autos den Kopf zur Musik wippte. © Justin Bieber/Instagram

Auch privat gab es Änderungen: Bieber wurde zuletzt von Anwalt Michael Rhodes vertreten, der für prominente Klienten wie Madonna und Mitglieder der Kardashian-Familie bekannt ist. Zudem fiel auf, dass er seinem ehemaligen Manager Scooter Braun sowie seinem langjährigen Mentor Usher auf Instagram entfolgt ist. Die vermeintlichen finanziellen Schwierigkeiten stehen im Kontrast zu einem Deal aus dem Jahr 2023, bei dem Bieber die Rechte an seinem Musikkatalog für stolze 200 Millionen US-Dollar (ca. 185 Millionen Euro) verkauft hatte. Laut der Los Angeles Times spielte Rhodes bei diesem Verkauf eine entscheidende Rolle.

Musikalische Zusammenarbeit mit Mk.gee

Ein weiterer Hinweis auf eine Rückkehr ins Musikgeschäft kommt von Mk.gee, einem Musiker und Produzenten, der vor vier Monaten in der New York Times berichtete, dass er an neuen Songs mit Bieber arbeite. Laut Mk.gee befinde sich Bieber in einer kreativen Phase und suche nach neuen musikalischen Wegen, nachdem er in den 2010er-Jahren als einer der führenden Popkünstler etabliert war. „Alles, was er sagt, wird zu Popmusik“, erklärte Mk.gee. „Man kann wirklich experimentelle Sachen um ihn herum kreieren, weil er eine ganz eigene Position im Musikbusiness hat.“

Ramsay-Hunt-Syndrom und Tourabsagen

Neben den finanziellen Hürden hatte Bieber in den letzten Jahren auch mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Im Herbst 2022 musste er mehrere Konzerte seiner "Justice"-Tour absagen, nachdem er öffentlich gemacht hatte, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom leidet. Diese seltene neurologische Erkrankung verursachte zeitweise eine Gesichtslähmung und zwang ihn dazu, den nordamerikanischen Teil der Tour abzubrechen. Bieber sprach offen über seinen Gesundheitszustand und bedankte sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung. Er betonte, dass er sich auf seine Genesung konzentrieren müsse, bevor er wieder auf die Bühne zurückkehren könne.