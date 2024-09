Hammer-Gerücht um Adele nach Bühnen-Aus

Nachdem sie letzte Woche ihre letzte Show in München beendet hatte, gab Adele bekannt, dass sie eine „unglaublich lange“ Pause machen werde – über ihre weiteren Karrierepläne hielt sie sich jedoch bedeckt

„Ich brauche einfach eine Pause. Ich habe die letzten sieben Jahre damit verbracht, mir ein neues Leben aufzubauen und ich möchte es jetzt leben“, sagte die 36-Jährige vor einer Woche zu ihren Fans. Was genau sie in ihrer Pause machen will, verriet sich aber nicht. Insider haben jedoch inzwischen verraten, welche Pläne die Grammy-prämierte Künstlerin möglicherweise hat – und dabei könnte es um die große Leinwand gehen!

© getty ×

Während ihrer Gesangspause soll die 220 Millionen Dollar schwere Sängerin Schauspiel-Ambitionen zeigen. "Adele nimmt seit über einem Jahr intensiven Schauspielunterricht bei einem Top-Hollywood-Coach“, so der Insider. Und wer Adele kennt, weiß das sie immer 100 Prozent bei dem gibt, was sie macht. So soll Adele ihr Team "angewiesen" haben, unter Filmstudios und Produzenten "die Nachricht zu verbreiten", dass sie jetzt bereit sei. Angeblich soll bereits über Projekte verhandelt werden.

© getty ×

Bereits im Dezember 2023 deutete die Sängerin in einem Interview mit "The Hollywood Reporter" an, dass sie in der Traumfabrik Fuß fassen wolle, und verriet, dass es einen Film gebe, den sie machen wolle, der Autor aber „mental nicht bereit“ sei, das Drehbuch zu schreiben. Andere Rollen - vor allem für Biografien von Sängerinnen - hat Adele bislang immer abgelehnt, weil es "zu offensichtlich" sei.

© getty ×

Musikpläne hat Adele nach eigenen Angaben überhaupt keine. "Ich will eine große Pause machen und ich denke, ich will für eine kurze Zeit andere kreative Dinge tun", meinte sie kürzlich in einem Radio-Interview. Aktuell plant sie, noch in diesem Jahr nach Großbritannien umzuziehen, wo sie ein Luxusapartment im Zentrum Londons besitzt, da sie ihren Sohn Angelo lieber dort großziehen möchte.