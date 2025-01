Die Querelen um das Hollywood-Drama „It Ends With Us“ gehen in die nächste Runde: Schauspieler und Regisseur Justin Baldoni hat nun seinen Co-Star Blake Lively und deren Ehemann Ryan Reynolds verklagt. Er fordert eine Rekordsumme von 400 Millionen Dollar

Der Vorwurf von Justin Baldoni gegen Ryan Reynolds und dessen Ehefrau Blake Lively: Das Paar habe die Kontrolle über die Produktion und Vermarktung des Films übernommen und gezielt Medien manipuliert, um Baldoni mit falschen Vorwürfen der sexuellen Belästigung zu diskreditieren. In der Klageschrift weist Baldoni Livelys Anschuldigungen als „völlig haltlos“ zurück. Er behauptet, die Schauspielerin habe harmlose Situationen später falsch interpretiert. So sei sie bei Besprechungen sogar freiwillig vor ihm stillend erschienen – ein Detail, das sie später als angebliches Fehlverhalten von Baldoni dargestellt habe. Zudem sei jeder Wunsch Livelys nach einem Intimitätskoordinator berücksichtigt worden. Ihre Behauptung, sie sei während der Dreharbeiten „größtenteils nackt“ und ungeschützt gewesen, bezeichnet Baldoni als bewusst erfunden.

Justin Baldoni © Getty ×

Auch ein Kommentar zu Livelys Gewicht, den er in Zusammenhang mit einer Hebe-Szene gemacht habe, sei aus dem Kontext gerissen worden. Laut Baldoni ging es dabei lediglich um eine Rücksprache mit seinem Personaltrainer, um physische Sicherheit am Set zu gewährleisten. Diese Vorwürfe hatten zuletzt für hitzige Diskussionen gesorgt, sowohl in Hollywood als auch online. Die Klage kommt nur zwei Wochen, nachdem Lively ihrerseits rechtliche Schritte gegen Baldoni eingeleitet hatte. Ihre Anwälte bezeichneten seinen aktuellen Vorstoß als „typisches Muster“: Ein Täter, der versucht, das Opfer zum Schweigen zu bringen.

© FilmMagic

„It Ends With Us“, basierend auf dem Bestseller von Colleen Hoover, sorgte nicht nur durch den Rechtsstreit für Aufsehen. Der Film, der im August startete, spielte trotz der Kontroversen über 50 Millionen Dollar ein und wurde damit ein überraschender Kinohit. Doch die Schlammschlacht um die Produktion wirft weiterhin dunkle Schatten auf den Erfolg des Projekts.