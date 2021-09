Jennifer Lawrence ist schwanger

"Hunger Games"-Schauspielerin Jennifer Lawrence und ihr Ehemann Cooke Maroney werden zum ersten Mal Eltern.

Jennifer Lawrence (31) bekommt ein Baby! Das bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin am Mittwoch dem US-Magazin "People". Für den "Hunger Games"-Star und ihren Ehemann, Kunsthändler Cooke Maroney (37) ist es das erste Kind. "JLaw" hat sich jedoch noch nicht öffentlich zur Schwangerschaft geäußert.

Die Oscar-Preisträgerin und Maroney gaben sich im Oktober 2019 in einer privaten Zeremonie auf dem Belcourt-Anwesen in Newport das Jawort. Nachdem Lawrence den Kunsthändler 2018 kennenlernte, hielt er im Februar 2019 bereits um ihre Hand an.