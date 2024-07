Lady Gaga: Geheime Verlobung bestätigt

Die Sängerin und Unternehmer Michael Polansky werden bald vor den Traualtar treten.

Gerüchte gab es schon lange, jetzt ist es fix. Stefani Germanotta alias Lady Gaga und Unternehmer Michael Polansky werden heiraten. Die Sängerin selbst bestätigte im Rahmen der Olympischen Spiele. Als sie Olansky und Premier Gabriel Attal miteinander bekannt machte, nannte sie ihn ihren "Verlobten". Bald schon werden also die Hochzeitsglocken läuten.

Schwangerschaftsgerüchte und Liebesglück

Lady Gaga und ihr Liebster sind bereits seit 2020 ein Paar. Immer wieder gibt es Gerüchte um die beiden. Schwangerschaft, Baby, Hochzeit - immerhin die Verlobung entspricht der Wahrheit. Neben ihrer Bilderbuch-Karriere als Musikerin ist Gaga in den letzten Jahren auch immer mehr zum Schauspiel-Star geworden. Sie spielte unter anderem an der Seite von Bradley Cooper in "A Star is Born" und in "House of Gucci". Im Herbst treibt sie dann gemeinsam mit "Joker" Joacquin Phoenix als Harley Quinn ihr Unwesen.