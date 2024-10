Liam Payne: Sohn Bear (7) ist Haupterbe von 55 Millionen Dollar

Schon 2022 hat der One-Direction-Star festgelegt, dass sein kleiner Sohn sein Vermögen erben soll.

„Liam war nicht nur ein Popstar und eine Berühmtheit, er war ein Sohn, ein Bruder, ein Onkel, ein lieber Freund und ein Vater für unseren siebenjährigen Sohn. Ein Sohn, der nun der Realität ins Auge sehen muss, seinen Vater nie wieder zu sehen.“, schrieb Liam Payns Ex-Freundin und Mutter des gemeinsamen Sohne, Cheryl Cole. Der 7-Jährige Bear soll der Haupterbe des Vermögens von rund 55 Millionen Euro von Liam Payne sein, was der Sänger noch zu Lebzeiten arrangierte. "Mein Leben gehört ihm, mein Geld gehört ihm. Ich habe tatsächlich mehrere Unternehmen, die laufen und von denen ich weiß, dass er sie eines Tages führen kann, wenn er will, oder er kann sie verkaufen", meinte Payne 2022 in einem Interview.

Liam Payne mit Sohn Bear © Instagram ×

Todes-Sturz im Drogen- und Alkoholrausch

Liam Payne wurde noch am Unglücksort für tot erklärt, nachdem er Anfang der Woche 14 Meter aus der Tiefe vom Balkon des Hotels CasaSur Palermo in Buenos Aires gestürzt war. Millionen von Paynes Freunden und Fans haben dem Popstar ihre Anerkennung ausgesprochen. Vor dem Hotel errichteten Fans eine Gedenkstätte für Payne.

Liam Payne © Getty ×

Vater besucht Unglücksort

Geoff Payne landete am Freitag in Buenos Aires und wurde in einem marineblauen Anzug fotografiert, als er das Hotel Casa Sur verließ, wo der britische Star am Mittwoch von einem Balkon im dritten Stock gestürzt war. Laut Medienberichten soll Liams Vater nach Argentinien geflogen sein, um die Rückführung seines Sohnes zu organisieren.

Geoff Payne am Unfallort © Getty ×

Geoff Payne besuchte die Gedenktafeln der Fans vor dem Hotel, las Briefe und blieb bei Blumen, Fotos und Kerzen stehen. Die Familie des Sängers zollte dem 31-Jährigen am Donnerstag Tribut. Sie sagten, sie seien nach seinem Tod „untröstlich“ und fügten hinzu: „Liam wird für immer in unseren Herzen weiterleben und wir werden ihn für seine freundliche, lustige und tapfere Seele in Erinnerung behalten.“