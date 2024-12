Megan Fox und Machine Gun Kelly haben sich getrennt

Laut dem US-Promiportal "TMZ" haben sich Schauspielerin Megan Fox (38) und Musiker Machine Gun Kelly (34) getrennt.

Noch vor einem Monat gaben die beiden Stars Fox' Schwangerschaft bekannt und jetzt gibt es Meldungen über die Trennung von Megan Fox und Machine Gun Kelly. Der Grund sei, dass die Hollywood-Schauspielerin "beunruhigendes Material auf seinem Telefon" gefunden haben soll, wie das Promiportal "TMZ" berichtet.

An Thanksgiving soll Meghan Fox, die im März 2025 ihr gemeinsames Kind zur Welt bringen soll, sich vom Musiker getrennt haben. Das Paar war am Wochenende in Vail (US-Bundesstaat) Colorado als die Schauspielerin auf dem Handy etwas entdeckte, das sie verärgerte. Danach soll sie den Rapper gebeten haben, den Urlaub früher als geplant zu verlassen, wie eine Quelle gegenüber "TMZ" berichtet.

Die beiden sollen sich seither nicht mehr gesehen haben und nicht mehr als Paar gelten.