Melinda Gates datet jetzt Bills ehemaligen Mitarbeiter

Bill und Melinda Gates ließen sich vor drei Jahren scheiden. Jetzt ist sie wieder glücklich vergeben.

27 Jahre lang war sie die Frau an der Seite von Microsoft-Gründer Bill Gates (69). Vor drei Jahren folgte die Scheidung. Seither sah man Melinda Gates nicht mehr öffentlich mit einem Mann. Bis jetzt, denn die Autorin zeigte sich nun mit ihrem neuen Partner. Und er ist ebenfalls Softwareentwickler und arbeitete von 1999 bis 2008 sogar für ihren Ex-Mann bei Microsoft.

Philipp Vaugn und Melinda Gates machten einen Helikopter-Ausflug von Seattle nach New York. Dabei wurde das Neo-Paar von Paparazzi fotografiert. Hand in Hand spazierten die beiden über den Flugplatz. Am Abend hatte das Paar ein romantisches Date im Restaurant "Le Bernardin" in Manhattan. War Vaugn gar der Grund, weshalb sich der Microsoft-Gründer und seine Frau trennten? Melinda erwähnte angeblich, dass Bill ihr eine Beziehung mit einem Mitarbeiter vorgeworfen habe.

Philip Vaughn © Linkedin

Geld spielt keine Rolle

Bill selbst dürfte es nicht mehr interessieren, mit wem seine Ex-Frau verkehrt. Er ist glücklich mit seiner neuen Freundin Paula Hurd (60). Diese ist die Witwe des 2019 Oracle-Chefs verstorbenen Mark Hurd. Bill Gates' Vermögen wird heute auf rund 100 Milliarden Euro geschätzt. Seine Ex-Frau soll circa ein Zehntel davon haben.