Meta-Boss Mark Zuckerberg trägt Uhr um 900.000 Euro

Wenn Mark Zuckerberg (40) spricht, hört die Welt zu – und schaut genau hin. Doch dieses Mal sind es nicht nur seine Worte, sondern auch sein Handgelenk, das für Schlagzeilen sorgt. Kürzlich trug der Meta-Chef eine der seltensten und teuersten Uhren der Welt: die "Hand Made 1" von Greubel Forsey.

Die Hand Made 1 ist nicht einfach ein Zeitmesser – sie ist ein Meisterwerk. Ganze 6000 Stunden Handarbeit fließen in die Herstellung jedes Exemplars. Kein Wunder, dass pro Jahr nur zwei bis drei Stück gefertigt werden. Der Preis: satte 900.000 Dollar (etwa 873.000 Euro). Für 2025 kündigte das Unternehmen sogar an, dass es voraussichtlich nur ein einziges Exemplar geben werde, da der Herstellungsprozess „unglaublich zeitintensiv“ sei, wie Greubel Forsey gegenüber dem US-Wirtschaftsmagazin "Fortune“ bestätigte.





Michel Nydegger, CEO von Greubel Forsey, zeigte sich begeistert davon, dass Zuckerberg sich für eine derart exklusive Uhr entschieden hat: "Es ist eine Freude zu sehen, dass jemand, der eine so entscheidende Rolle bei der Gestaltung der modernen digitalen Landschaft gespielt hat, heute eine echte Wertschätzung für den traditionellsten Ansatz der Feinuhrmacherei zeigt.“ Für Zuckerberg dürfte der Kauf der Hand Made 1 ein Leichtes gewesen sein. Mit einem geschätzten Vermögen von rund 210 Milliarden Euro gehört der Gründer von Facebook zu den reichsten Menschen der Welt – aktuell rangiert er auf Platz drei.

"Hand Made 1" von Greubel Forsey © Greubel Forsey

Interessanterweise begann sein Interesse an Luxusuhren erst vor Kurzem. Auf der Verlobungsparty von Anant Ambani, dem jüngsten Spross der reichsten Familie Indiens, sah Zuckerberg eine 1-Million-Dollar-Uhr von Richard Mille und war sofort fasziniert. "Ich wollte eigentlich nie eine Uhr, aber nachdem ich das gesehen hatte, denke ich: 'Uhren sind cool‘“, sagte Zuckerberg damals in einem Video. Auch seine Frau, Priscilla Chan, äußerte Interesse an einer hochwertigen Uhr.

Seither hat sich der Tech-Milliardär bereits mit exklusiven Modellen von Patek Philippe und FP Journe gezeigt. Doch die Hand Made 1 setzt zweifellos neue Maßstäbe – nicht nur als Accessoire, sondern als Statement. Für viele mag der Kauf einer fast millionenschweren Uhr unverständlich sein, doch für Zuckerberg ist es mehr als nur ein Luxusobjekt. Die Hand Made 1 verkörpert höchste Präzision und Handwerkskunst – ein Gegensatz zu der digitalen Welt, die er mit Meta geprägt hat.