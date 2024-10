× Millionen-Deal: So rettete Eva Longoria Keanu Reeves' Karriere

Keanu Reeves mag die Hauptrolle in der 'John Wick'-Reihe innehaben, doch der wahre Retter in der Not war eine ganz andere Hollywood-Größe: Eva Longoria.

Keanu Reeves' Karriere erhielt durch die 'John Wick'-Reihe einen zweiten Frühling. Doch ohne Eva Longorias Unterstützung hätte es diesen Erfolg möglicherweise nie gegeben. Als die Finanzierung für den ersten Teil kurz vor dem Scheitern stand, sprang die 'Desperate Housewives'-Darstellerin ein und rettete die gesamte Filmreihe mit einer Investition von 6 Millionen US-Dollar (über 5,5 Mio Dollar). © Getty Images × © Getty Images × Die Regisseure Chad Stahelski und David Leitch enthüllten in einem Interview mit 'Variety': „Eva kam zur Hilfe und gab uns das Geld, keine 24 Stunden, bevor wir das Projekt hätten dichtmachen müssen. Basil (Basil Iwanyk, der Produzent) nahm uns zum Essen mit und er meinte: Übrigens, lustige Geschichte, wisst ihr, wer euch kurzfristig finanziert hat? Eva Longoria.‘“ © Getty Images × "Beste Investition meines Lebens" Später habe sie gesagt, dass dies die bete Investition ihres Lebens war. Kein Wunder, schließlich entwickelten sich die 'John Wick'-Filme zu einem der erfolgreichsten Action-Franchises der letzten Jahre. © Getty Images × Der erste Teil der Filmreihe spielte 86 Millionen Dollar (knapp 80 Mio. Euro), der zweite Teil sogar das doppelte und „John Wick: Kapitel 4“ 400 Millionen Dollar (etwa 370 Mio Euro) in die Kino-Kassen ein.