Oli Pocher geht wieder auf Ex Amira los

Die Pocher-Scheidung ist schon durch. Doch jetzt legt Oli gegen Amira nach und ätzt heftig gegen seine Ex.

Es scheint, der Rosenkrieg soll nicht enden zwischen den beiden: Der Mega-Zoff zwischen Oli und Amira geht in die nächste Runde.

Total-Entgleisung

Oli Pocher (46) entgleist mitten im Sommer. Auf Instagram beleidigt er seine Ex Amira (31) derb. Sie hatte ihre Follower (rund eine Million) in einem Video direkt angesprochen: „Ich sitze im Auto, wie ihr unschwer erkennen könnt und die Hose ist offen. Weil – die ist neu und die muss erst mal eingetragen werden. Ist auf jeden Fall keine Sitzhose.“

Amira meldet sich zu Wort

Das steckt hinter dem Statement von Amira: Oli Pocher postete ein paar Stunden später auch eine Story – und machte darin Amira nach: „Ihr seht, ich bin angeschnallt und sitze im Auto. Ich wollte noch mal kurz Hallo sagen und mich bedanken für die Tausenden von lieben Nachrichten, die ich jede Stunde bekomme, weil ich einfach nur auf Social Media bin.“

Oli schlägt unter die Gürtellinie

Danach wird Oli richtig böse: „Und äh ja, ich hab hier gerade die Hose ein bisschen auf, weil ich gebumst habe und so fett geworden bin.“ Olli weiter: „Und ich hole jetzt die Kinder ab. Weil, ich habe immer die Kinder. Und nachts fahre ich dann auch immer nach Hause. Ach, ich habe immer so viel zu erzählen. Aber genug von mir. Zurück zu euch. Wie findet ihr mich eigentlich? " Richtig heftig, was er hier über seine Ex Amira ablässt.