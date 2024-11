"One Tree Hill"-Star Paul Teal: Tot mit 35, nur kurz vor seiner Hochzeit

Der Schauspieler erlag einer schweren Erkrankung.

Große Trauer in Hollywood und bei seinen Fans: Paul Teal, der vor allem durch seine Rolle in der Teenie-Soap „One Tree Hill“ bekannt wurde, ist tot. Das berichtete seine Agentin Susan Tolar Walters. Er wurde 35 Jahre alt.

Statement

Teal starb am Freitag „nach einem mutigen Kampf gegen den Krebs“, so die Erklärung von Walters, wie auch CNN zitierte.

„Sein bemerkenswertes Talent und sein sanfter Geist haben bei uns allen, die wir das Glück hatten, ihn zu kennen, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Der Verlust, den wir in unseren Herzen spüren, ist unermesslich“, heißt es in der Erklärung weiter.

Verlobte postete rührende Worte

Auch Teals Verlobte Emilia Torello teilte die Nachricht von seinem Tod in einem Statement, das sie am Sonntag auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte: „Du bist zu früh von uns gegangen, in einem Kampf, den du tapfer gekämpft hast, ohne zu versagen. Ein Teil von mir ist mit dir gestorben, aber ich verspreche dir, dass ich genauso hart dafür kämpfen werde, Freude am Leben zu finden, wie du jeden einzelnen Tag dafür gekämpft hast zu leben.“





"Durfte dich mein nennen"

„Die Welt kann sich glücklich schätzen, überhaupt einen Moment mit Paul Teal verbracht zu haben, und ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt, weil ich dich mein nennen durfte. Ich werde dich für immer lieben“, schrieb sie. Das Paar hatte vor, bald zu heiraten.