Paris Hilton zeigt ihre abgebrannte Luxus-Villa

"Es fühlt sich an, als wäre mein Herz in tausend Stücke zersprungen. "

Die Zahl der Toten bei den Waldbränden im Großraum von Los Angeles an der US-Westküste ist laut der gerichtsmedizinischen Behörde auf mindestens zehn gestiegen. Die Opfer müssten noch identifiziert werden, hieß es am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Mitteilung. Die gewaltige Feuerkatastrophe hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und wütet unverdrossen weiter. Etwa 10.000 Gebäude sind Medienberichten zufolge den verheerenden Bränden bereits zum Opfer gefallen.

Realitystar Paris Hilton musste im Fernsehen mit ansehen, wie ihr Haus den verheerenden Großbränden bei Los Angeles zum Opfer fiel. "Ich bin untröstlich, habe keine Worte", schreibt die 43-Jährige auf der Plattform X. "Ich sitze mit meiner Familie, schaue die Nachrichten und sehe, wie unser Haus in Malibu live im Fernsehen bis auf die Grundmauern abbrennt." Dazu teilte sie ein per Hand aufgenommenes Video von einem Nachrichtenbeitrag, der eine niedergebrannte Gegend zeigt.





Auf Instagram hat Hilton nun ein Video ihrer niedergebrannten Villa gepostet. „Ich stehe hier in dem, was früher unser Zuhause war, und der Herzschmerz ist wirklich unbeschreiblich. Dieses Haus war nicht nur ein Ort zum Leben, sondern der Ort, an dem wir geträumt, gelacht und die schönsten Erinnerungen als Familie geschaffen haben.“