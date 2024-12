× Rihanna holt sich von DIESEM Superstar ein Autogramm am Busen

Ein Weihnachtskonzert, das niemand so schnell vergessen wird: Beim letzten Auftritt von Mariah Careys "Christmas Time“-Tour in Brooklyn sorgte ein ganz besonderer Gast für Furore – Rihanna! Die "Queen of Christmas“ und die Pop-Ikone lieferten einen Moment, der Fans in Ekstase versetzte.

Rihanna, die bei Mariahs Show in der ersten Reihe ausgelassen tanzte, wagte während des Konzerts etwas, das selbst für sie außergewöhnlich ist. Sie bat Mariah Carey um ein Autogramm – und zwar auf ihrer Brust! Mit einem roten Filzstift in der Hand ließ die "Umbrella“-Sängerin die Bühne kurzzeitig zur Autogrammstunde werden. Unter lautem Jubel des Publikums entblößte Rihanna ihre linke Brust und verkündete lachend: "Leute, Mariah Carey unterschreibt gerade auf meinen Titten!“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von JASON LEE (@theonlyjasonlee)

Mariah Carey, die durch ihren Kult-Hit "All I Want For Christmas Is You“ seit Jahrzehnten für Weihnachtsstimmung sorgt, ließ sich nicht lange bitten. Charmant und souverän setzte sie ihre Signatur und bescherte Rihanna und den Fans einen Moment, der jetzt schon legendär ist. © Sony Music × Die Grammy-prämierte Sängerin Mariah Carey hatte ihre diesjährige Weihnachtstour mit 20 geplanten Auftritten angekündigt, musste jedoch wegen einer Grippeerkrankung einige Konzerte absagen. Doch beim Tour-Finale in Brooklyn zeigte sich die 55-Jährige wieder in Bestform – und bewies, warum sie den Titel "Queen of Christmas“ mehr als verdient hat. Ein denkwürdiges Zusammentreffen zweier Musik-Superstars, das zeigt: Weihnachten ist nicht nur die Zeit der Besinnlichkeit, sondern auch der unvergesslichen Überraschungen!