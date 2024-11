Russell Crowe schwärmt von 80-jähriger Thailänderin

"Gladiator"-Schauspieler Russell Crowe ist zurück in Thailand und schwärmt vom Essen in einer legendären Garküche. Das Straßenlokal Jay Fai in Bangkok - benannt nach dem Spitznamen der Betreiberin Supinya Jansuta - ist in aller Munde, seit der Restaurantführer Michelin ihm 2018 einen Stern verliehen hat. Auf X postete Crowe (60) ein Foto von sich mit der fast 80-jährigen kultigen Köchin.

Popped in to see my friend Jay Fai at her unique and wonderful restaurant.

Crab curry !

Crab omelette !!

If you know, you know.

If you don’t … you should.

She is an absolute rockstar !

Bangkok remains an exhilarating experience. So nice to be back in amazing Thailand !! pic.twitter.com/ySNAMhM8nt