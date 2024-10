Die Welt ist immer noch im Schock über den Tod des 31-jährigen One Direction-Stars

Die Familie des Sängers Liam Payne gab heute bekannt, dass sein Tod im Alter von 31 Jahren sie "untröstlich“ mache, und fügte hinzu, dass der ehemalige One Direction-Star "für immer in unseren Herzen weiterleben“ werde. Der Sänger stürzte gestern vom Balkon im dritten Stock des Hotels Casa Sur in Buenos Aires in den Innenhof, bevor Ärzte später seinen Tod bestätigten.

In einer Erklärung der Familie heißt es: „Wir sind untröstlich. Liam wird für immer in unseren Herzen weiterleben und wir werden ihn als seine freundliche, lustige und tapfere Seele in Erinnerung behalten. Wir unterstützen uns als Familie so gut wir können und bitten in dieser schrecklichen Zeit um Privatsphäre und Freiraum.“

Paynes Onkel Roger Harris sagte heute Nachmittag ebenfalls gegenüber der "Daily Mail": "Wir sind alle zutiefst traurig und versuchen, damit klarzukommen. Ich hoffe nur, dass ihnen jeder wirklich etwas Privatsphäre gibt und ihnen erlaubt, damit klarzukommen. Das ist alles, was ich sagen kann.“ Der Sänger, der in den Stunden vor seinem Tod mit Fans in Buenos Aires posiert hatte, erlitt gestern kurz nach 17 Uhr Ortszeit (22 Uhr MEZ) einen Schädelbruch, als er aus dem dritten Stock des Hotels Casa Sur Palmero in der argentinischen Hauptstadt fiel.

Payne wuchs in Wolverhampton bei seiner Mutter Karen, einer Krankenschwester, und seinem Vater Geoff, einem Monteur, auf. Am frühen Morgen kamen seine älteren Schwestern Nicola und Ruth im Haus an. Nachbarn sagten, Paynes Eltern hätten gestern Abend gegen Mitternacht ihr 600.000 Pfund teures Einfamilienhaus mit vier Schlafzimmern verlassen, während Nicola und Ruth heute Morgen um 9 Uhr dabei gesehen wurden, wie sie das Anwesen betraten.

Auch die Stars trauern um Liam

Nicht nur die Familie ist in tiefer Trauer - auch Freunde und Wegbegleiter bekunden ihr Beileid in den Sozialen Netzwerken. Darunter auch Superstar Rita Ora:

I’m devastated ???? He had the kindest soul, I will never forget. I loved working with him so much - he was just such a joy to be around on and off stage. This tragic news breaks my heart. Sending all my love and prayers to his family and loved ones. Our song For You takes on a… pic.twitter.com/VxcwdBoJFm — Rita Ora (@RitaOra) October 17, 2024

Paris Hilton kondoliert ebenfalls:

So upsetting to hear the news of @LiamPayne passing???? Sending love and condolences to his family & loved ones. ???? RIP my friend???? — Paris Hilton (@ParisHilton) October 16, 2024

DJ und Produzent Zedd trauert um einen guten Freund:

Life is short and fragile…

You never know what people are going through.

We live in times where being rude, divisive and mean is normal; sometimes even celebrated. It doesn’t have to be this way.

We should do our best to be kind, supportive and mindful. — Zedd (@Zedd) October 16, 2024

"Konkurrenz" Backstreet Boys sind geschockt:

Words can not express the emotions we are collectively feeling right now, and it seems like the rest of the world is in the same boat.



Our hearts go out to Liam’s family, friends, and Directioners around the world.



Rest in peace brother. — Backstreet Boys (@backstreetboys) October 17, 2024

Sogar Oasis-Star Liam Gallagher trauert:

Life is precious kids and you only get to do it ONCE go easy LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 17, 2024

Very sad — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 17, 2024

Einzig seine Ex-Bandkollegen von One Direction haben sich bis dato nicht geäußert.