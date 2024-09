Supermodel Naomi Campbell in Spenden-Skandal verwickelt

Model darf ab sofort fünf Jahre lang keiner wohltätigen Organisation vorstehen

Supermodel Naomi Campbell soll angeblich Spendengelder mit vollen Händen ausgegeben haben. Das macht die britische Charity Commission nach einer Überprüfung von Naomis Fundraiser "Fashion For Relief" bekannt. In dem Bericht wird Campbell und zwei weiteren früheren Vorständen Missmanagement der Gelder vorgeworfen.

Naomi Campbell in einem klassischen Burberry-Look © Getty Images ×

So soll sich Campbell unter anderem auf Kosten der Organisation in einem Nobel-Hotel in Cannes für drei Nächte um 9.400 Euro einquartiert haben und zusätzlich Spa und Room-Service um rund 8.000 Euro konsumiert haben. Auch die allgemeinen Statuten der gemeinnützigen Organisation soll Campbell ignoriert haben und keine Protokolle über Entscheidung innerhalb ihrer Charity geführt haben. Gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschlüsse und Berichte seien verspätet eingereicht worden.

© APA/AFP/ANGELA WEISS ×

"Fashion For Relief" wollte Armut lindern sowie Gesundheit und Bildung fördern. Dazu wurden bei Top-Modeevents in London oder Cannes Spenden gesammelt. Allerdings floss nur ein Teil der Einnahmen an wohltätige Organisationen. Von den eingenommenen 5,8 Millionen Euro wurden rund 5,5 Millionen an Ausgaben abgezogen. Campbells Charity wurde inzwischen sogar aufgelöst und die Charity Commission untersagte dem Model in den nächsten fünf Jahren einer wohltätigen Organisation in England und Wales vorzustehen.