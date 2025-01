Von "Avatar" bis "Bridget Jones": Die Kino-Highlights für 2025

Das Jahr 2025 wartet mit großen Blockbustern, langersehnten Romantik-Komödien und Action-Helden auf. Auch für die Kleinen gibt es einige Kino-Highlights.

Das Jahr 2025 verspricht auf jeder Ebene ein spannendes zu werden. Auch im Kino warten wieder große Blockbuster auf die Cineasten. Schon am 13. Februar kommt mit Captain America - Brave World der vierte Teil der beliebten Reihe. Kurz darauf kommen auch die Ladies auf ihre Kosten: "Bridget Jones" kehrt am 27. Februar in die Kinos zurück und verzaubert wieder mit ihrer tollpatschigen Art die Zuseher.

"Avatar" blüht wieder auf

Ein weiteres Highlight wartet am 20. März 2025: Greta Gerwig bringt die brandneue Live-Adaption von "Schneewittchen" in die Kinos. Die "Barbie"-Regisseurin sorgte bereits im Vorfeld für Zündstoff, da sie diverse Zwerge und inhaltliche Neuerungen auf die Leinwand holt. Unter der Regie von James Hawes kommt am 10. April der Actionthriller "The Amateur" mit Rami Malek und weiteren Top-Schauspielern.

Der ganz große Hit wird gegen Ende 2025 in den Kinos anlaufen. Dann begeistert "Avatar - Fire and Ash" die Großen und Kleinen mit gewaltigen Bildern.

Die Höhepunkte im restlichen Jahr:

Mission Impossible 8 - The Final Reckoning (22. Mai)

Lilo & Stitch (22. Mai)

John Wick: Ballerina (5. Juni)

Drachenzähmen leicht gemacht (12. Juni)

Superman (10. Juli)

The Fantastic Four: First Steps (24. Juli)

Freakier Friday (7. August)

Das Kanu des Manitu (14. August)

Michael (2. Oktober)

Michael Jacksons Biopic © TMDB.org ×

Tron: Ares (9. Oktober)



Wicked 2 (20. November)



Zoomania (27. November)



Avatar Fire and Ash (17. Dezember)