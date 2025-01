Komponist Hans Zimmer soll Nationalhymne auffrischen

Staatstragender Auftrag für Filmkomponist Hans Zimmer.

Saudi-Arabien hat den deutschen Oscar-Preisträger nach offiziellen Angaben beauftragt, die Nationalhymne des Landes aufzufrischen. Zimmer, der unter anderem für die Filmmusik von "König der Löwen", "Dune" und "The Dark Knight" bekannt ist, habe der Idee bereits "in groben Zügen" zugestimmt, schrieb der Leiter der saudi-arabischen Unterhaltungsbehörde, Turki Alalschich, am Freitag im Onlinedienst X.

Die Nationalhymne soll demnach "mit verschiedenen Instrumenten" neu arrangiert werden. Mit Zimmer laufen demnach auch Gespräche über andere Projekte, darunter ein Musical namens "Arabia", ein "sehr großes Konzert" und die Filmmusik für den bald erscheinenden Film "Die Schlacht von Jarmuk". Alalschich zufolge hat Zimmer all diesen Projekten in Grundzügen zugestimmt. "Ich hoffe, dass wir eine endgültige Einigung erzielen werden", fügte der Behördenleiter hinzu.

Nationalhymne "Aasch al-Malik" aus dem Jahr 1947

Die saudi-arabische Nationalhymne "Aasch al-Malik" ("Lang lebe der König") wurde 1947 im Auftrag des damaligen Königs Abdulasis von dem ägyptischen Komponisten Abdul Rahman al-Chatib komponiert.

Saudi-Arabien ist der größte Ölexporteur der Welt und beheimatet einige der heiligsten Stätte des Islam. Seit einigen Jahren setzt das Königreich auf Reformen, um seine Wirtschaft unabhängiger vom Öl zu machen und das konservative Image des Landes aufzufrischen. Seitdem wurden Kinos eröffnet, Frauen dürfen Auto fahren und die ersten nicht-muslimischen Touristen wurden ins Land gelassen. Menschenrechtsorganisationen weisen jedoch darauf hin, dass Frauenrechte und die Meinungsfreiheit weiterhin stark eingeschränkt sind. Die Hinrichtungsraten zählen zu den höchsten weltweit.