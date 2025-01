Abschied von einer Legende: Große Trauer um FM4-Star

Der langjährige FM4-Moderator und Mitbegründer der beliebten Radiosendung Sunny Side Up, John Megill, ist im Alter von 52 Jahren verstorben. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine große Lücke bei seinen Fans, Kollegen und der Musikszene.

John Megill war über Jahre hinweg eine feste Größe des österreichischen Radiosenders FM4. Mit seiner markanten Stimme und seinem unvergleichlichen Stil moderierte er nicht nur die FM4 Morning Show, sondern prägte vor allem die Sonntagsvormittagssendung Sunny Side Up, die er mitbegründet hatte. Die Sendung wurde von ihm liebevoll als „three hours of vaguely choreographed calm“ beschrieben – ein entspannter Mix aus Musik und kurzen Geschichten, der für viele Hörer zum Sonntagsritual wurde.

John Megill © FM4 ×

Geboren in Québec, Kanada, zog es Megill zunächst für ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste nach Wien. Nach einer kurzen Rückkehr in seine Heimat entschied er sich, endgültig nach Österreich zu kommen. Ab dem Jahr 2000 wurde er Teil des FM4-Teams und war seither ein fester Bestandteil des Senders. Megill war nicht nur ein großartiger Moderator, sondern auch ein leidenschaftlicher Musiker und DJ. Seine Single "Anna Come Take My Hand“, eine Kollaboration mit der Sängerin Anna F. und produziert von Alex Deutsch, erschien 2007 auf der FM4 Sound Selection. 2013 veröffentlichte er sein Album "Girls“, das seine Vielseitigkeit und sein Gespür für Melodien unter Beweis stellte.

2019 zog Megill zurück nach Kanada, blieb jedoch weiterhin ein fester Bestandteil der FM4-Gemeinschaft. Sein Einfluss auf den Sender und die Hörer bleibt unvergessen. Am vergangenen Sonntag starb John Megill im Alter von 52 Jahren. Die Nachricht von seinem Tod löste tiefe Trauer bei ehemaligen Kollegen, Fans und Freunden aus. Sein einzigartiger Stil und sein humorvoller, herzlicher Umgang mit der Musik und dem Publikum werden in Erinnerung bleiben. Mit seinem Talent, Geschichten zu erzählen und in wenigen Worten eine besondere Stimmung zu schaffen, hat John Megill nicht nur das Radio, sondern auch die Herzen seiner Hörer geprägt. Seine Sendungen und seine Musik hinterlassen ein bleibendes Erbe.

Sein Geist bleibt lebendig – in den Erinnerungen an ruhige Sonntage mit Sunny Side Up und der Musik, die er der Welt schenkte.