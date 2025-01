× Chart-Wunder nach TV-Flop: Radetzky-Marsch stürmt die Pop-Charts

Der "Radetzky-Marsch" mischt die Pop-Charts auf. Nach Quoten Flop im TV feiert das Neujahrskonzert jetzt eine Chart-Wunderer auf iTunes.

Platz 1: „APT“ von ROSE & Bruno Mars. Platz 2: der Comeback-Hit „The Emptiness Machine” von Linkin Park und auf Platz 3 als ganz große Überraschung: Der „Radetzky-Marsch“. Gefolgt von „Ferdinanus-Walzer“, einem weiteren Auszug aus dem Neujahrskonzert 2025. Die aktuelle Wertung der heimischen iTunes-Charts wartet mit einer rieisgen Musik-Sensation auf, denn erstmals schaffen es zwei Klassik „Hits“ in die Top 5 der Pop-Wertung!

Und das durch einen Frühstart. Das Neujahrskonzert, das ja mit „nur“ 929.000 ORF-Zusehern einen absoluten TV-Minuswert einfuhr (oe24 berichtete), wird ja erst am 17. Jänner auf CD erwartet. Doch schon am Dienestag (7. Dezember) wurden von Sony Music die ersten zwei Märsche auf iTunes gestellt. Und das mit überraschendem Erfolg. Platz 3 und 4. So hoch waren noch nie einzelne Lieder bzw Märsche des Neujahrskonzerts in den iTunes-Charts platziert.

Das komplette Neujahrskonzert, das wohl schon am Freitag (10. Jänner) auf iTunes erhältlich sein wird, ist ohnedies ein Chart-Garant: Seit 2001 schafften die Wiener Philharmoniker damit immer Platz 1 der offiziellen Austria Top 40 Charts. Für heuer wird somit das 25. Chart-Gold in Folge erwartet.