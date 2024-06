Die Sehnsucht nach schrägen Möglichkeiten des Lebens

"MÖCHTE DIE WITWE ANGESPROCHEN WERDEN... "Das Buch mit dem längsten Titel der Saison ist genauso amüsant.

Einmal schreiben wir hier an dieser Stelle diesen beeindruckend langen Titel aus, der in Buchhandlungen sicher zu manch Gestammel oder Gekicher führen wird: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Der neue Wurf von Autor Saša Stanišić (der Vielgeehrte wurde u.a. 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet) bleibt allerdings nicht nur wegen dem ausladenden Namen im Gedächnis.

Natürlich geht es um den Inhalt: Der Autor widmet sich äußerst amüsanten Gedankenspielen, bringt in seinen locker zusammenhängenden Kurzgeschichten immer wieder klug die Frage nach dem "Was wäre, wenn" auf.

Proberaum des Lebens und Zeit bleibt stehen

Spiele Einmal steht ein Proberaum für das Leben im Zentrum der Geschehnisse, dann die Putzfrau Dilek, bei der plötzlich, mitten beim Entstauben der Heizung, die Zeit stehen bleibt, und später drehen sich gleich mehrere Erzählungen um das Spiel Memory, das Papa Georg mit seinem Sohn Paul spielen will oder eben nicht oder doch muss.(Sein Lieblingsspiel PokemonGo löscht er gleich mehrfach.)

Welten Stanišićs Ideen in diesem Buch -na, können Sie den Titel schon auswendig aufsagen? - sind köstlich. Die Ausführung, die Beobachtungen machen den Text überragend. Der Autor fühlt sich hinein und darum wir mit ihn, in unterschiedliche Lebenswelten: In die von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, oder in das seltsame, unangehme und skurrile Machtverhältnis der Villenbesitzerin zu ihrer Putzfrau sowie in jene des jungen Vaters, der sich aufreibt beim Spiel seiner Rolle.

Die Beobachtungen des Autors sind an vielen Stellen so treffsicher, dass man sich ertappft fühlt - welches Elternteil würde nicht gerne ein verhasstes Spiel einfach verschwinden lassen? Wer würde kein Geld ausgeben, um in eine (mögliche) Zukunft zu sehen? Wo auch immer genau: In diesen Storys findet sich jede wieder.

Judith Leopold