„Happy New Beer!“ für bestes Bier aus Österreich

Happy New Beer! Der 30. September ist das jährliche Neujahrsfest der Bierbrauereien. In früheren Zeiten leitete der höchste Feiertag der Bierkultur die neue Brausaison ein, da die Temperaturen ab Oktober wieder kühler und damit optimaler für die Bier-Herstellung wurden. Seit nunmehr 183 Jahren wird allerdings nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt ganzjährig Bier gebraut - Dank einer revolutionären Erfindung aus Schwechat bei Wien und modernster Brautechnik. Auch die Brauereien in der Brau Union Österreich feiern anlässlich des Brausilvester die österreichische Bierkultur.

Bis vor 183 Jahren war die Bierbrau-Saison in Mitteleuropa auf die Zeit zwischen den Tagen Michaeli (29. September) und Georgi (23. April) beschränkt - in den wärmeren Monaten konnte kaum gutes Bier hergestellt werden. Das alles sollte ein österreichischer Braumeister namens Anton Dreher im Jahr 1841 glücklicherweise für immer verändern. Der Gründer der Brauerei Schwechat gilt als Erfinder des ersten hellen, untergärigen Lagerbiers. Sein Bier sollte es zu Weltruhm bringen und es wird heute als eigener Bierstil mit dem Namen „Wiener Lager“ weltweit erzeugt und gefeiert. Das einzigartige „Original Wiener Lager“, das diese globale Brau-Revolution auslöste, gibt es auch heute noch im Sortiment der Brauerei Schwechat. Neben dieser österreichischen Innovation haben auch die Weiterentwicklung der Brautechnik und der Einsatz von Kühltechnologie ihren großen Beitrag dazu geleistet, dass Bierbrauen heute eine Ganzjahres-Angelegenheit ist. Heute gibt es in ganz Österreich weit über 1.000 Bierspezialitäten und eine in Europa vergleichsweise sehr hohe Brauerei-Dichte.

Vom Saison-Produkt zum begehrten Ganzjahres-Getränk

Die neun Brauereien und drei Braumanufakturen in der Brau Union Österreich und ihre rund 2.700 Mitarbeitenden im ganzen Land feiern am 30. September mit großem Stolz ihr traditionelles Brausilvester und halten die starke und vielfältige Bierkultur des Landes hoch. „Neben der faszinierenden Tradition des Bierbrauens, zu der eben auch unser Brausilvester gehört, ist Bier auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für den Standort Österreich. Die Brauereien in der Brau Union Österreich sorgen dafür, dass viele der beliebtesten Bierspezialitäten tagtäglich und in bester Qualität in ganz Österreich verfügbar sind. Unser besonderer Fokus liegt dabei auf dem Thema Nachhaltigkeit und der höchstmöglichen Wertschöpfung in Österreich“, so Daniela Winnicki, Director Corporate Affairs der Brau Union Österreich.

Laut einer aktuellen Studie (www.brauunion.at/bierkultur) bewerten darüber hinaus fast 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher Bier als „sehr wichtig“ oder „wichtig“ für die heimische Getränkekultur. Für mehr als die Hälfte der Bevölkerung (59 Prozent), die regelmäßig Bier trinkt - also mindestens mehrmals im Monat - ist es kaum vorstellbar, dass Bier nicht das ganze Jahr über gebraut würde oder nur ein saisonal verfügbares Getränk wäre - wie eben vor dem Jahr 1841.

