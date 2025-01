Martina Kaiser gibt Spar-Tipps für JLo-Look

Ex-ORF-Star gibt in ihrem neuesten TikTok-Video Tipps für einen Style-Look wie Jennifer Lopez.

Ex-ORF-Star sorgt wieder einmal mit einem Video auf einer ihrer Social-Media-Seiten für Aufsehen. In ihrem letzten Beitrag auf TikTok heizt der Ex-ORF-Star in einem Bikini ihren Fans bei den kalten Temperaturen ein.

Doch dahinter steckt viel mehr. Denn wie Kaiser feststellt hat sogar Pop-Queen Jennifer Lopez das gleiche Modestück in ihrem Kleiderschrank. Allerdings war die Beschaffung des Zweiteilers für Kaiser - so ihre Vermutung - um einiges billiger. "Ich habe tatsächlich den gleichen Bikini wie JLo!" kommentiert die DJane in dem Video.

Kaiser glaubt nicht, "dass ihrer (Anm. JLo) im Sale auch nur 19,90€ gekostet hat". Wo sie den Bikini gekauft hat, verrät sie aber - zumindest vorerst - nicht. Aber sparsame Fashionista sehen nun, dass man den Look der großen Stars auch günstig nachshoppen kann.