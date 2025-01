Mick Schumachers rührende Geburtstagswünsche an Vater Michael

Ein emotionaler Moment zwischen Vater und Sohn zum Geburtstag der Formel-1-Legende.

Mick Schumacher hat seinem Vater Michael zum 56. Geburtstag via Instagram ein bewegendes Posting gewidmet. Der 25-jährige Ex-Formel-1-Fahrer teilte dort ein Foto, das seine Eltern Michael und Corinna in Cowboy-Outfits glücklich lachend auf einem Zaun zeigt. Darunter drückte Mick seine Dankbarkeit für die "bedingungslose Liebe" seiner Eltern aus: "Dankbar für die bedingungslose Liebe meiner Eltern und ich feiere heute meinen Vater, meinen Helden, an seinem besonderen Tag."

© Instagram/mickschumacher

Michael Schumacher hatte 2013 bei einem Skiunfall in Méribel, Frankreich, folgenschwere Kopfverletzungen erlitten. Er lag monatelang im Koma und musste mehrfach operiert werden. Seitdem gibt es keine konkreten Informationen über den Gesundheitszustand des Rekordweltmeisters, da seine Familie sehr um Diskretion und die Wahrung der Privatsphäre bemüht ist.

Mick Schumachers rührende Geste zeigt wieder einmal das enge Band, das die Familie nach wie vor zusammenhält.