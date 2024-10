"Möchte lieber im Ring sterben": Besorgnis um Mike Tyson (58) vor Comeback-Kampf

Mike Tyson, der berühmte ehemalige Schwergewichtsmeister und mittlerweile 58 Jahre alt, zieht die Aufmerksamkeit von Boxfans auf sich. Mit seinen krassen Aussagen über das Kämpfen und die Gefahr, im Ring zu sterben, zeigt er einmal mehr, dass er bereit ist, alles zu geben.

Am 15. November 2024 (das entspricht dem 15. November 2024 in Europa) wird er im AT&T Stadium in Arlington, Texas (USA), gegen den 27-jährigen Jake Paul antreten.

Dramatik vor Comeback

Der mit Spannung erwartete Kampf sollte ursprünglich bereits im Juli stattfinden, doch aufgrund einer gesundheitlichen Komplikation von Tyson musste er verschoben werden. Während eines Fluges erlitt der Boxer einen medizinischen Vorfall, der auf einen „Ulzerausbruch“ zurückgeführt wurde.

Go behind the scenes before the bell! Countdown: Paul vs Tyson premieres with two episodes on 7 Nov.



Watch Jake Paul vs. Mike Tyson LIVE on Netflix. 16 Nov, 2AM WAT. #PaulTyson ???? pic.twitter.com/KqIo7Eyasm — Netflix Nigeria (@NetflixNaija) October 30, 2024

Dies führte dazu, dass Tyson Übelkeit verspürte und ihm schwindelig wurde, was schließlich dazu führte, dass Sanitäter an Bord des Flugzeugs eingreifen mussten. Trotz dieser Rückschläge hat Tyson sich wieder in Form gebracht und bereitet sich intensiv auf seinen ersten regulären Kampf seit zwei Jahrzehnten vor.

Der Kampf im Fokus

Dieser Kampf, der über Netflix übertragen wird, markiert einen bedeutenden Moment in Tysons Karriere. Der Streaming-Dienst hat bereits mit der Veröffentlichung von neuem Filmmaterial begonnen, um die Vorbereitungen der beiden Boxer zu dokumentieren. In einem Trailer zu einer dreiteiligen Netflix-Serie äußert Tyson seine Bereitschaft, alles auf eine Karte zu setzen: „Ich mache nichts, wenn ich nicht das Risiko eingehe, mich zu blamieren. So wie jetzt möchte ich gegen diesen jungen Typen kämpfen.“ Tysons Worte sind voller Entschlossenheit und Kampfgeist. „Das ist wirklich groß für mich. Wenn ich gewinne, werde ich unsterblich“, sagt der ehemalige Champion, während er seine Bereitschaft betont, im Ring alles zu riskieren: „Wenn ich schlecht abschneide, will ich nicht im Krankenhausbett sterben, ich will im Ring sterben.“

Unterstützung durch einen alten Freund

In den letzten Tagen hat Tyson auch Fotos und Videos seiner Vorbereitung geteilt. Gene Kilroy, ein ehemaliger Manager von Muhammad Ali, hat Tyson während des Trainings begleitet und zeigt sich beeindruckt von dessen Fitness. „Das ist die stärkste Version, die ich je von dir gesehen habe. Ich kenne dich, seit du 13 Jahre alt bist“, äußert Kilroy und zeigt sich begeistert von Tysons Fortschritten. Kilroy, der selbst viel Erfahrung im Boxsport hat, erklärt: „Ich habe mir Sorgen gemacht, dass er hierhin und dorthin reist, jetzt kann ich nachts wieder schlafen. Das ist großartig.“ Diese Worte zeigen, wie viel Vertrauen Kilroy in Tysons Fähigkeiten hat und wie sehr sich der Boxer in den letzten Wochen angestrengt hat.

Ein letzter Blick ins Training

Tyson hat zudem kurze Clips aus seinen Sparringsessions veröffentlicht, die zeigen, wie gut er vorbereitet ist. In einem dieser Videos drängt er seinen Sparringspartner gegen die Seile und setzt einen kraftvollen linken Haken ein, der den Gegner auf den Boden bringt. Dies führt dazu, dass sein Trainer das Sparring abrupt beendet, was Tyson sichtlich frustriert. „Bist du dir sicher?“ ruft Tyson, während seine Energie spürbar bleibt. „Ich habe noch viel in mir, ich fange gerade erst an.“ Mit dieser Aussage unterstreicht Tyson, dass er bereit ist, alles zu geben, und dass er in dieser neuen Herausforderung die Leidenschaft für den Boxsport zurückgewinnt.