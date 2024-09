Andrea Bocelli tritt bei G7-Gipfel der Kulturminister auf

Der Tenor nahm die Einladung des italienischen Kulturministeriums an.

Der italienische Startenor Andrea Bocelli wird am 20. September beim G7-Gipfel der Kulturminister in Pompeji auftreten. Der Sänger nahm die Einladung des italienischen Kulturministerium an, das den G7-Gipfel organisiert. Italien hat in diesem Jahr den G7-Vorsitz inne.

"Bocelli wird am Freitagabend, den 20. September, in Pompeji auftreten, begleitet von Maestro Carlo Bernini und dem Orchester Nuova Orchestra Scarlatti ́", heißt es in einer Mitteilung des Kulturministeriums am Freitagabend. Der G7-Gipfel der Kulturminister ist vom 19. bis 21. September in Neapel geplant. Am 20. September werden die Kulturminister die archäologischen Ausgrabungen von Pompeji besuchen.

Die antike Stadt Pompeji lag am Fuße des Vulkans Vesuv. Bei Ausbrüchen im Jahr 79 nach Christus hatten Asche, Schlamm und Lava die Siedlungen unter sich begraben und die Stadt teilweise konserviert. Im 18. Jahrhundert wurde Pompeji wiederentdeckt. Die Ausgrabungsstätte, die immer wieder sensationelle Funde zutage bringt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Italien und ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes.