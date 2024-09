Folgt Jay-Z seinem Kumpel Diddy ins Gefängnis nach?

P. Diddy (54) hat die amerikanische Hip-Hop-Szene seit den 90er Jahren mitgeprägt. Jetzt wartet er wegen schwerwiegender Anschuldigungen (Menschenhandel, sexuelle Gewalt, Erpressung) in New York auf sein Gerichtsverfahren. Dieses könnte allerdings auch für Rap-Ikone Jay-Z üble Folgen haben.

Seine Partys galten schon immer als berüchtigt und lockten Superstars wie Leonardo DiCaprio, Paris Hilton und die Prinzen Harry und William an. Mittlerweile sind die Vorwürfe gegen P. Diddy (54) so erdrückend, dass ihm dieser Tage in New York der Prozess gemacht werden soll. Im schlimmsten Fall drohen dem Rapper, Manager und Produzenten eine lange Haftstrafe.

Doch nicht nur Diddy steht in der Kritik, auch für Jay-Z wird es dieser Tage immer unangenehmer. Der enge Kumpel von Diddy ist als möglicher Komplize ins Visier geraten. Berichten nach sei er kürzlich sogar. Ist er der Nächste, der ins Gefängnis wandern könnte?

Jay-Z's dunkle Vergangenheit

Die Vorwürfe gegen Jay-Z haben es jedenfalls in sich. Sängerin Jaguar Wright (47) sagte aus, er sei noch "schlimmer als Diddy", weil er subtiler und weniger risikoreich agiere. So wie Diddy stehe auch er auf junge Mädchen: So datete er Foxy Brown, als diese erst 15 war, seine Frau Beyoncé lernte er in ihrem 17. Lebensjahr kennen. Die Schatten der Vergangenheit werfen heikle Fragen auf und könnten im Zuge des Diddy-Prozesses auf Jay-Z zurückfallen.

Das große Schweigen

Zu Diddy's und Jay-Z's Vertrauten zählen Musikergrößen wie Usher, Snoop Dogg, Justin Bieber und Drake. Sie alle schweigen bisher zu den schweren Vorwürfen gegen ihre Kollegen. 2Pac's Ex-Manager Suge Knight hingegen verlautbarte, dass sie alle genau "wussten, was vor sich ging".