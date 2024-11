Kult-Star Bryan Adams rockt zum 65er in Dornbirn

Am Dienstag wurde Bryan Adams 65 Jahre alt und gibt am Freitag in Dornbirn sein Österreich-Konzert

Sein 65. Geburtstag, den er am Dienstag hatte, ist Bryan Adams ziemlich egal. "Ich habe vor etwa 15 Jahren aufgehört, meinen Geburtstag zu feiern", sagte der kanadische Rockmusiker, Hitschreiber und Starfotograf. "Ab einem gewissen Alter lässt man es einfach. Ich gehe wahrscheinlich einfach irgendwo etwas essen oder so." Am Freitag spielt er im Messequartier Dornbirn und am 6. Dezember im Planai Stadion in Schladming.

Wenn der Rockstar nicht auf der Bühne steht, mag es der am 5. November 1959 im kanadischen Kingston Geborene lieber unauffällig und unprätentiös. Das gilt für fast alle Lebensbereiche. "Ihr werdet mich definitiv nicht in Jogginghose mit vier Bodyguards durch den Central Park joggen sehen. Das ist nicht meine Welt", sagt er. "Ich fühle mich völlig hinter den Kulissen wohl - und wenn ich meine Musik mache und meine Konzerte spiele." Seine aktuelle Welttournee dauert noch bis Mitte Dezember. Schon im Jänner beginnt die nächste. Für 2025 kündigte Adams auch ein neues Studioalbum mit dem Titel "Roll With The Punches" an. "Wahrscheinlich gibt es Anfang des Jahres einen neuen Song."

Neben der Musik tritt er als Fotograf in Erscheinung. Unter anderem Mick Jagger, Shania Twain, Céline Dion, Amy Winehouse und Take That standen schon vor seiner Linse. Neben Showgrößen porträtiert er auch Kriegsveteranen und Obdachlose, um ihnen Aufmerksamkeit zu verschaffen. Sein vielleicht bekanntester Song wurde erst im Nachhinein ein globaler Kulthit. Als "Summer Of '69" im Jahr 1985 als Single veröffentlicht wurde, landete er in den USA zwar auf Platz fünf der Charts. In Großbritannien kam er aber nicht über Platz 42 hinaus. Dennoch gilt das Lied heute als Klassiker und Partykracher.

Diese und rund 30 weitere Hits hat Adams auch im Freitag in Dornbirn mit im Gepäck. Vom Opener "Kick Ass" über Klassiker wie "Please Forgive me" oder "Cloud Number Nine" bis hin zum Finale "All For Love" wird der Kanadier Vorarlberg beben lassen.