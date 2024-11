Naschenwengs "Wunder" - Tour-Finale in München stand auf der Kippe

Melissa Naschenweng feierte das Finale ihrer Tour in der Münchner Olympiahalle, obwohl sie gesundheitlich stark angeschlagen war.

Melissa Naschenweng konnte am Samstag ihre "Bergbauernbuam"-Tour mit einem spektakulären Auftritt in der Münchener Olympiahalle zu Ende bringen – dabei stand der Riesenerfolg lange Zeit auf der Kippe. Die Sängerin erkrankte bei ihrem Tourstopp in Innsbruck nämlich übel, was einen Auftritt in der bayrischen Metropole stark gefährdete.

In einer Instagram-Story erklärte Naschenweng, dass sie auf ein "Wunder gehofft" habe, um fit genug für die große Show zu sein. Und tatsächlich, das Wunder geschah: Dank intensiver medizinischer Betreuung seit Donnerstag konnte sie ihre Fans in München doch noch mit einer energiegeladenen Performance begeistern.

Die Sängerin zeigte sich auf Social Media dankbar für die Unterstützung ihres medizinischen Teams, ohne das ein Auftritt gar unmöglich gewesen wäre. „Danke an die Spitzenärzte, die uns seit Donnerstag versorgt und betreut haben, um uns diesen Tourabschluss noch zu ermöglichen“, postete sie sichtlich erleichtert.