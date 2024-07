× oe24 holt das Kultfestival Forestglade zurück. Mit Therapy? und H-Blockx

1995 zündete Ewald Tatar sein allererstes Festival. Jetzt bringt er gemeinsam mit oe24 das Forestglade zurück. Am 11. Juli 2025 rocken u.a. Therapy?, H-Blockx und K’s Choice in Eisenstadt. Ab Montag gibt’s die Tickest.

„Das war mein erstes Festival-Baby und wurde zur Mutter meiner anderen Festivals.Ohne Forestglade würde es wohl kein Nova Rock geben.“ Von 1995 bis 2012 brachte Ewald Tatar Kultstars wie New Model Army, Therapy?, Placebo, die Toten Hosen oder Rammstein zum Forestglade Festival nach Wiesen. Am 11. Juli 2025, also pünktlich zum 30. Geburtstag und nach einer 13-jährigen Pause, bringt er gemeinsam mit oe24 das legendäre Festival zurück. Im Schlosspark Eisenstadt haben sich dafür unter dem Motto "When we were wild and young" u.a die ewigen Dauerbrenner Therapy?, H-Blockx und K’s Choice angesagt. Die Tickets für das große Festival Revival gibt’s ab Montag bei oeticket und ticket 24.at

Ewald Tatar (o.) holt natürlich wieder Therapy? (u.) zum Forestglade

„Das Forestglade soll das Lovely Days der 90er und Anfang 2000er Generation werden,“ erklärt Tatar das Comeback, für das er neben Therapy? natürlich auch die Forestglade-Veteranen New Model Army angedacht hat. „Was sonst,“ lacht er im oe24-Interview, „Es soll ja Forestgalde werden. Ich kann aber nicht alle Bands gleich im ersten Jahr buchen, denn das soll es ja in Zukunft jedes Jahr geben.“

H-Blockx (o.) und K’s Choice (u.) sind die ersten Topstars am Forestglade 2025.

Das Hauptaugenmerk will Tatar dabei auf die 90er Jahre legen und dazu das Line-Up mit „frischem Neuen das musikalisch dazu passt“ auffetten.

Eisenstadt bekommt damit nach Butterfly Dance und der von oe24-präsentierten Legenden-Sause Lovely Days, die am 6. Juli 2025 die Kult-Stars Mother’s Finest, Slade und The Sweet mit Hymnen wie "Love Changes", "Cum On Feel the Noize" oder "Ballroom Blitz" in den Schlosspark bringt, ein drittes Top-Festival.