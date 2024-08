Taylor Swift Konzerte: Diese Sicherheitsvorkehrungen gelten

Tausende Fans fiebern den Wienern Taylor Swift Konzerten entgegen. Welche Sicherheitsbestimmungen gelten und was man ins Stadion mitnehmen darf.

Ganz Wien ist im Swift-Fieber. Die Fans freuen sich seit über einem Jahr auf das Konzert, basteln Freundschaftsbänder zum Tauschen und planen ihre Outfits nach Album. Nun wird Vorfreude durch die bekannt gewordenen Anschlagspläne geschmälert. Was zu jetzt zu beachten ist, wann Einlass ist und was die verschärften Sicherheitsvorkehrungen für Swift-Fans wirklich bedeuten.

Beginn: Die Konzerte am 8., 9. und 10. August beginnen jeweils um 18.15 Uhr mit der Vorband Paramore. Swift wird etwa eine Stunde später die Bühne betreten. Der Einlass soll um jeweils 16 Uhr beginnen, mit VIP-Karten sogar bereits um 15 Uhr. Anstellen soll offiziell ab 10 Uhr möglich sein. Die Show endet um 23 Uhr.

Einlass: Die Eingänge sind mit Buchstaben gekennzeichnet, die auch auf den Tickets vermerkt sind. Fans sollen sich nach den Buchstaben auf ihren Tickets anstellen. Das Secruity-Personal nummeriert die Wartenden durch, damit die Wartenden auf Toilette gehen oder sich etwas holen können.

Mitnehmen: Aufgrund der am Mittwoch bekanntgewordenen aber verhinderten Anschlagspläne wurden die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal erhöht. Fans müssen mit genaueren und intensiveren Kontrollen rechnen. Das gilt auch für die Besucher, die kein Ticket fürs Stadion haben, sondern sich vor dem Ernst-Happel-Stadion das Konzert anhören möchten. Für alle Konzertbesucher gilt: Taschen dürfen maximal DIN A4 Größe haben, Fan-Plakate dürfen nicht größer als DIN A3 sein. Powerbanks sind erlaubt solange sie nicht größer als das Handy sind. Alle Besucher mit Sitzplatzkarten dürfen außerdem weiche Plastikflaschen ohne Deckel mit einem maximalen Volumen von 500 ml mitnehmen. Es ist davon auszugehen, dass die Secruity da besonders streng sein wird.

Kurzfristigen Änderungen sind möglich.

Die Polizei wird präsent sein: Vor allem die polizeilichen Maßnahmen bei den geplanten Taylor Swift Konzerten in Wien werden erhöht. Vom 8. bis 10. August tritt die US-Sängerin im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion in Wien auf. Ein spezieller Fokus werde auf die Zutrittskontrollen und Personendurchsuchungen gelegt, so der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf. Besucher sollten daher etwas Zeit einplanen. Man erhöhe auch die "Anti-Terror-Komponente", das bedeute, man habe Spezialkräfte vor Ort, auch in zivil. Zudem werde es auch zum Einsatz von Spezialfahrzeugen kommen, auch sprengstoffkundige Organe werden vor Ort sein. "Wir werden für diese Konzerte auch die Sondereinheit WEGA und Diensthunde einsetzen und werden von der COBRA unterstützt." Die Polizei rät weiter dazu eine zusätzliche Stunde einzuplanen.

Eine Absage ist von Seiten der Polizei NICHT geplant.