6,7 Mio.! David Alaba verkauft seine München-Villa

Familien-Domizil wird nun abgestoßen.

Nicht gerade ein Schnäppchen, aber wenn man leben will wie ein Superstar, wird es eben teuer: Das beweist nun auch David Alaba (32) der seine Villa in München verkaufen will. Für wohlfeile 6,7 Millionen!

Das Refugium des Bayern-Stars ist im Nobelviertel Grünwald zu finden. Zum Verkauf gelangt es, weil Alaba derzeit bei Real Madrid unter Vertrag ist. Doch was können sich potenzielle Käufer erwarten von der Luxus-Immobilie?

Präzise geplant

Familie Das Haus wurde 1936 erbaut, seither öfter umgebaut und immer wieder auf den neuesten Stand gebracht.Die Grundstücksfläche beträgt rund 1.817 Quadratmeter, im Haus sind zehn Zimmer und fünf Badezimmer zu finden. Schlicht, elegant aber großzügig und in einer gepflegten Wohngegend - so ist die Villa zu beschreiben. Oder, wie der Makler ausführt: „Dank der präzisen Planung und Ausführung wurde aus einem unscheinbaren Einfamilienhaus ein modernes und durchdachtes Wohnkonzept und somit ein wunderbares Zuhause für die ganze Familie geschaffen.“