"Billig!": Netrebko sorgt im Leoparden-Kleid für Wirbel

Nicht alle finden den neuen Look der Opern-Diva schön.

Miau...diese Mietze-Katze lässt die Instagram-Fans schnurren. Anna Netrebko zeigt sich bei einer Pressekonferenz sehr freizügig im Leoparden-Kleidchen von Roberto Cavalli.

Wenig Stoff für viel Geld

Die Fans bekommen tiefe Einblicke, sehen sogar, was Netrebko darunter trägt. Das bisschen Stoff von Cavalli kostet übrigens 1.100 Euro. Viele Follower feiern den Look. Einige lästern jedoch auch über Netrebkos "schlechten Geschmack". "Sie hat zu viel abgenommen. Das ist nicht schön. Und das Kleid: Sorry, aber es ist ein Horror. Warum zeigst du deine Brust so offen, dass man sogar deine Unterwäsche sehen kann? Das sieht sehr billig aus!", schreibt einer ihrer Anhänger.