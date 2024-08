"DOTS-Pleite": Jetzt spricht Martin Ho

Martin Ho meldete sich am Wochenende via Facebook zu Wort.

Gerüchte. In diversen Medien und Sozialen Netzwerken sorgt momentan die kolportierte Pleite der DOTS-Restaurants von Martin Ho für Aufregung. So schreibt die Platform zackzack.at, dass mit 31. August jetzt auch das letzte Restaurant von Martin Ho schließen muss. Darüber hinaus ist von ausstehenden Gehältern für Mitarbeiter die Rede.

Klartext. Am Wochenende meldet sich Ho dann via Facebook selbst zu Wort und will von einer Pleite nichts wissen. „In Wien wird das „DOTS Establishment“ nach der erfolgreichen Neueröffnung der Gruppe in Dubai einen neuen Standort in der Wiener Innenstadt beziehen. Dieser wird ebenfalls im internationalen Designkonzept gestaltet sein, das sich künftig weltweit durch alle Standorte der Gruppe ziehen wird. Die neuen Restaurants der DOTS GROUP werden ausschließlich in Premiumlagen im innerstädtischen Bereich angesiedelt“, postete Ho.

Besagtes Restaurant auf der Mariahilfer Straße schließt am 31. August für Umbauarbeiten und wird im Oktober mit neuem, urbanen meditarranem Konzept wieder öffnen.