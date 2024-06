Gerald Pichowetz: Der traurige Tod des "Fünfer"

Noch vor kurzem stand der beliebte Schauspieler noch auf der Bühne des Gloria Theaters in Wien Floridsdorf

Es ist ein großer Verlust für die heimische Theater-Szene. "Als Fernseh- und Theaterschauspieler stand Gerald Pichowetz in der Tradition österreichischer Originale wie Hans Moser und Karl Farkas", schreibt die das Wiener Gloria Theaters in einer Aussendung. Pichowetz gründete und leitete das kleine Haus auf der Prager Straße seit vielen Jahren und inszenierte zahlreiche Erfolgsstücke. Seine Liebe zu Floridsdorf spiegelte sich oft in seinen Rollen und seinem Leben wieder.

In der Nacht von 16. auf 17. Juni verstarb Pichowetz in seinem Lieblingsbezirk - mit nur 59 Jahren. Als Gründer und langjähriger Leiter des Gloria Theaters schuf er eine Hochburg des Wiener Humors, den er in zahlreichen Hauptrollen hochleben ließ. Zuvor erlangte er in der Fernsehserie »Kaisermühlenblues« durch seine Verkörperung des »Fünfer« bei einem Millionenpublikum Kultstatus.

In den letzten Jahren setzten eine schwere Erkrankung und mehrere Notoperationen Pichowetz immer mehr zu. Aufhören war allerdings keine Option. Vor Kurzem sorgte er noch in dem Lachschlager »Sicher ist sicher« für begeisterten Applaus.