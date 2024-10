Große Swarovski-Party in London

Nadja Swarovski erhielt das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Große Ehre für Nadja Swarovski: Die Top-Managerin und Kunst-Expertin erhielt am Donnerstag in London das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Überreicht wurden Urkunde und Orden von Botschafter Bernhard Wrabetz.

„Dieses Ehrenzeichen möchte ich mit all jenen teilen und feiern, die stets an mich geglaubt haben. Es erfüllt mich mit tiefer Freude, und ich danke von Herzen allen in Österreich, die mir diese Ehre zuteilwerden ließen“, freut sich Nadja Swarovski. „Doch dieses Ehrenzeichen steht nicht allein für mich – es gilt auch all jenen, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben. Ohne ihre wertvolle Inspiration, ihre Motivation und ihre Zusammenarbeit wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen.“

Bei der anschließenden Party mit „Austrian Touch“-Schmankerl von Tiroler Mojito zum Lachs-Tartar auf Pumpernickel feierten zahlreiche namhafte Persönlichkeiten wie Star-Fotograf Nick Knight, Modedesigner Christopher Kane, Light-Designer Chris Levine, Hut-Designer Philip Treacy, Ihre Königliche Hoheit Prinzessin von Kent, Hilary Westin.