Kern zeigt im Honeymoon seine Tattoos

Der Unternehmer lässt seine Muskeln spielen und offenbart auch gleich seinen Körperschmuck.

Im Juni fand die geheime Hochzeit in Mödling statt - danach ging es in die Flitterwochen. Unternehmer und Politiker Niko Kern (35) und seine Langzeit-Liebe Lisa Maria (29) haben sich getraut. Papa Christian Kern war natürlich auch dabei - in Begleitung einer prominenten Dame, die aber fotoscheu ist. Die Bilder aus dem Honeymoon postete Niko Kern immer wieder auf Instagram.

Niko Kern in den Flitterwochen © Instagram

Jetzt zeigt er in einem Rückblicks-Posting seine stark ausgebildete Nackenmuskulatur und die Oberarme. Dabei erkennt man gut seine riesigen Tattoos.

Auf einem älteren Foto zeigt sich Niko Kern als "Poolboy" in der luxuriösen Unterkunft, die er für seine Flitterwochen auf Bali gewählt hat. Die Agrapana Beach Villa ist mit 100 Euro pro Nacht noch dazu ein richtiges Schnäppchen.