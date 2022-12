Letzter Weg für Grande Dame Hörbiger

Am Samstag wurde Christiane Hörbiger am Zentralfriedhof beigesetzt.

Traurig. Es war der letzte Vorhang, der Samstag in der Karl-Borromäus-Kirche am Wiener Zentralfriehof für die Grande Dame der heimischen Schauspielkunst fiel. In Anwesenheit ihrer Familie, zahlreicher Wegbegleiter und Hunderter Fans wurde Christiane Hörbiger in ihrem Ehrengrab beigesetzt.

Ihr Sohn Sascha Bigler begrüßte trauernde Familienmitglieder wie Hörbigers Schwestern Maresa und Elisabeth Orth, die Neffen Cornelius Obonya und Manuel Witting. Auch Nichte Mavie Hörbiger wohnte der emotionalen Trauerfeier bei. Genauso wie Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, der sich unter die Kondolenzgäste einreihte.

Die feierliche Ze­remonie wurde von Toni ­Faber abgehalten. Hörbiger fand ihre letzte Ruhestätte in einem Ehrengrab neben Kammersängerin Renate Holm.