Ö3-Star Kratky: Drohnen-Streit mit Nachbarn

Der Moderator zeigt einen Jugendlichen, der mit einer Drohne über sein Haus fliegt

Mit dem Song "What The F**k Is That" (Was zur Hölle ist das?") untermalt, zeigt Ö3-Moderator Robert Kratky den Himmel über seinem Haus. Strahlend blau und windstill...wäre da nicht ein unbekanntes Flugobjekt. Eine Drohne stört Kratkys Privatsphäre und so macht er sich sofort auf die Suche nach ihrem Piloten.

Kratky zeigt die Drohne in der Luft und macht auch gleich ihren Piloten ausfindig © Instagram

Und tatsächlich: Detektiv Robert entdeckt den Bösewicht. Sichtlich ein Teenager, der sich darin übt, mit der Drohne zu fliegen.

Kratky zeigt die Drohne in der Luft und macht auch gleich ihren Piloten ausfindig © Instagram

Kratky kehrt den Spieß um und filmt den jungen Mann auf der Straße. Dieser schafft es ebenso in seine Instagram-Story. Natürlich verpixelt. Schließlich will man ja nicht gegen das Gesetz verstoßen. Ob er den Hobby-Spion zur Rede gestellt hat oder nicht, lässt er offen.