Österreichische TV-Legende Max Schautzer ist tot

Die TV-Legende Max Schautzer ist mit 84-Jahren am Nachmittag in einem Kölner Krankenhaus gestorben.

Die TV-Legende Max-Schautzer - er wurde in Klagenfurt geboren, machte aber vor allem im deutschen Fernsehen Karriere - ist am Nachmittag in einem Kölner Krankenhaus gestorben, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Seine Frau Gundel starb bereits im Dezember 2021 im Alter von 76 Jahren. Ihren Tod hatte der Moderator nie ganz verwunden.

Schautzer war über Jahrzehnte eine feste Größe in der Fernsehunterhaltung. Mit Shows wie "Alles oder nichts", "Allein gegen alle", "Die Goldene Eins" oder "Ein Platz an der Sonne" wurde er berühmt.